"И что она себе думает?"

Украинская певица Марта Адамчук, артистка "Квартал 95" и "Женского квартала", впечатлила откровенным фото

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в персиковом костюме. Марта произвела фурор, сняв пиджак и оставшись в одном черном лифчике.

Девушка позировала в кресле, приняв томную позу. Адамчук соблазнительно изогнулась, запрокинув руку за голову. Яркий макияж и минимум украшений дополнили ее роскошный образ.

"И что она себе думает?)", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав Марту комплиментами в комментариях:

"Марта, ты ли это?))"

"Яка ти гарна❤️"

"Сказочная ))))😊😊😊"

"Романтично закохана красуня💗"

"Неймовірна!😍"

Ранее мы сообщали, Марту вже раздевалась, эпатируя публику. При чем красотка сделала это, будучи в гостях.

Жгучая брюнетка расположилась в кожаном кресле, на спинке которого, видимо, висел пиджак или кофта, от чего Адамчук с легкостью избавилась. На ней был черный лифчик и легкие светлые брюки с темным орнаментом. Звезда продемонстрировала стройную фигуру, одарив зрителей очаровательной улыбкой.

Пользователи кинулись комментировать: "Очень красивая😍😍😍"; "Прекрасна, Мартуся💖"; "Где-то кофту потеряла"; "Радость ❤️"; "Дiвчина-мрiя"; "Ну какая же Вы чудесная!!И как Вы поете.....❤️❤️🔥".

Также мы рассказывали, Марта изумила внешним видом в красном длинном платье на опубликованных в Инстаграм кадрах. Девушка спускалась по лестнице и на вопрос подруги и коллеги Веры Кекелии, идущей позади, "куда собралась", кокетливо ответила "замуж выхожу".

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».