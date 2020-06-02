34-летняя певица, участница "Квартал 95" Вера Кекелия ошеломила домашними кадрами с мужем, артистом Романом Дудой

Как передает Politeka.net, Вера опубликовала свежее видео, в котором показала любовные утехи с супругом (чтобы посмотерть ролик, проскролльте вниз).

У пары только недавно родился сын. Это событие, безусловно, внесло свои коррективы в их беззаботную до этого семейную жизнь. Как видим, будучи наедине, они время зря не теряют - милые нежности вызвали фурор в соцсети.

Вера и ее муж в белых футболках обнялись, поцеловались в губы и, счастливые, прыгнули в постель.

"Вот оно - родительское счастье;))) Раньше мы падали в лепестки роз, а теперь в мягенькие подгузники", - подписала кадры Кекелия.

Фанаты звездной семейки за несколько часов успели поставить более 9 000 лайков, а также прокомментировать увиденное.

"Хорошие❤️"

"Ахахха🤪Вера🤪🤪🤣Ромаааа🤣"

"Вы красивая пара"

"Как мило и весело! 😍"

"А потом будет этап конструктора Lego, но уже на полу 😆"

Ранее мы сообщали, Кекелия растрогала сеть, впервые показав новорожденного сына. Конечно же, артистка прикрыла ребенка пеленкой и видно только чуть-чуть макушка. К слову, ребенка на руках держит гордый отец.

"Мы встретились;) Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!", - тепло подписала фото Вера.

"Я так ждала этого момента, Верочка, Ромочка, поздравляю вас с пополнением в этой прекрасной семье, пусть это солнышко приносит вам только яркие лучики света"; "От всей души Поздравляю 😍"; "Все мамы - герои! А вы ещё смогли и прекрасно выглядеть на фото!", - писали в комментариях.