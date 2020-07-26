Відома модель Сінді Кроуфорд показала себе і подружок в Парижі

На фото Сінді позувала в сукні вище коліна, а забула одягнути ліфчик. Поруч можна побачити дві дівчини, які теж стояли без нижньої білизни в сукнях. Красуні не соромилися показати свою груди, поки позували перед об'єктивом камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Аззединскі дівчата. #FBF змішується в Париж", - написала Сінді.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це Вероніка Вебб", "Люблю ці тіла", "Жінка схожа на цукерку, захищену її обгорткою, якщо ви кинете її в бруд", "Це ти чи Кайя, дуже схожі", "Приголомшливо".

Раніше ми повідомляли, що відома модель 1990-х років Сінді Кроуфорд показала, як потрібно займатися спортом.

Зірка на піку своєї популярності була майже не найголовнішим фітнес-гуру. Жінки всього світу прагнули до таких форм, як у Сінді і дивилися відео, в тому числі, купуючи касети.

Повідомлялося, що супермодель Сінді Кроуфорд, яка була дуже популярна в 1990-х, поділилася рідкісними знімками зі своєї юності.

На фото молода і прекрасна Сінді постала в джинсах. Скинувши з себе верхній одяг, зірка залишилася в плетеній купальнику, який підкреслив її апетитні форми. Кадри були трохи змазані, але видно, що Кроуфорд сміється і мило позує на камеру.

Нагадаємо, 18-річна дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантній фотосесії

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