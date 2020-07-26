Известная модель Синди Кроуфорд показала себя и подружек в Париже

На фото Синди позировала в платье выше колена, а лифчик забыла надеть. Рядом можно увидеть две девушки, которые тоже стояли без нижнего белья в платьях. Красотки не стеснялись показать свою грудь, пока позировали перед объективом камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Аззединские девчонки. #FBF смешивается в Париж", - написала Синди.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это Вероника Уэбб", "Люблю эти тела", "Женщина похожа на конфету, защищенную ее оберткой, если вы бросите ее в грязь", "Это ты или Кайя, очень похожие", "Потрясающе".

Ранее мы сообщали, что известная модель 1990-х годов Синди Кроуфорд показала, как нужно заниматься спортом.

Звезда на пике своей популярности была почти не самым главным фитнес-гуру. Женщины всего мира стремились к таким формам, как у Синди и смотрели видео, в том числе, покупая кассеты.

Сообщалось, что супермодель Синди Кроуфорд, которая была безумно популярна в 1990-х, поделилась редкими снимками со своей юности.

На фото молодая и прекрасная Синди предстала в джинсах. Скинув с себя верхнюю одежду, звезда осталась в вязаном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. Кадры были немного смазаны, но видно, что Кроуфорд смеется и мило позирует на камеру.

Напомним, 18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии

А еще Politeka писала, что 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для модного журнала, видно все

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для модного журнала, видно все



