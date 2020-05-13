Супермодель Синди Кроуфорд, которая была безумно популярна в 1990-х, поделилась забавным луком

Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм костюм, который предлагает носить поклонникам во время карантина, пишет Politeka.net. На Синди была надета яркая блуза с вырезом и такого же цвета маска. Кроуфорд подняла руки, чтобы поднять вверх волосы.

«Социальное дистанцирование, но в моде», - подписала снимок звезда.

За час ее фото собрало более 16 тысяч лайков. В комментариях начали подшучивать над Синди, но и хвалить ее за прекрасный внешний вид.

«Нужна родинка на этой маске, чтобы я знал, что это ВЫ», «Мне нравится. Такой красочный и яркий. И, конечно, на вас это выглядит сказочно!», «Так весело!», «Выглядит довольно шикарно!», «Красивая дама, но очень очень наивная Синди», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком, сделанным на полароид. Еще молодая модель стояла в джинсах, скинув с себя верхнюю одежду. Синди была в вязаном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. Кадры были немного смазаны, но видно, что Кроуфорд смеется и мило позирует на камеру.

Напомним, что дочь засветила слабость Синди Кроуфорд на архивном фото: не только супермодель, но и...

Как сообщала Рoliteka, Кроуфорд, Шиффер, Клум и другие супермодели разделись ради умопомрачительных фото: «Так горячо».

Также Рoliteka писала, что юная дочь Синди Кроуфорд в дерзком мини задрала рубашку, обнажив идеальные формы: мама будет гордиться.