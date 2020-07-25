Переможниця проєкту «Холостяк-10» Даша Ульянова блиснула красою в латексному вбранні, до непристойності розставивши ноги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Сексуальність 🔥 Багато людей це слово не правильно сприймають і плутають з вульгарністю. Жіноча сексуальність - це повна гармонія з собою, це здатність транслювати в цей світ чуттєве задоволення від свого тіла і внутрішнього стану. Ось це я закрутила, чи не так? 😂😍» — йдеться в повідомленні.

Водночас Ульянова розповіла, що молодість дається людині лише один раз, тому використовувати її потрібно по-максимуму.

«Я хочу тільки сказати, що бути сексуальною добре! Інший молодості для цього не буде, а найкращий час - зараз. Тому, хочеш пофліртувати з хлопцем? - Фліртуй! Хочеш носити красиву білизну кожен день? - Обов'язково роби це! Хочеш відверту естетичну фотосесію? – Дерзай», — підкреслила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ульянова позує в латексному вбранні, демонструючи пружні форми. Також красуня вирішила до непристойності розставити ноги, ніж захопила своїх передплатників.

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