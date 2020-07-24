Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут блиснула красою під час відпочинку у Львові
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Номер, як завжди. Мій улюблений 22…» — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Фреймут позує в елегантній сукні, нагнувшись на камеру. З-за цього в кадр потрапило зайве.
Пристрасна Віра Брежнєва в бікіні задерла ноги і показала, за що її любить Меладзе: «Я не свята»
Потрійний перерахунок пенсій в Україні: хто і коли отримає підвищені виплати
Турецька Кардашьян полонила розміром «м'ячиків» в тісному купальнику з мотузок: «Східна принцеса»
Женька зі «Сватів» роздяглася перед камерою, ледь прикривши принади квітами: «Ти бомба»
На інших фотографіях Фреймут все в тому ж платті стоїть, спершись об дверний проріз. Доповнювали образ знаменитості елегантний годинник і кулон.
Однак шанувальники телеведучої не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала незвичайний образ у вінтажному стилі.
На фото красуня лежить на підлозі в штанях і піджаку. Ольга спокусливо вигнулася, а піджак вирішила розстібнути, показуючи свою красу, яка опинилася без ліфчика. Волосся Фреймут залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.
"Вінтажне фото на плівку", - підписала Оля кадр.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, Фреймут забула про правила пристойності й засвітила зайве в екстремально коротких шортах
Також Politeka писала, що замінила Фреймут зірка «Ревізора» втратила чоловіка перед першою річницею весілля
А ще Politeka повідомляла, що босонога Фреймут без ліфчика забралася вище заради ефектного фото