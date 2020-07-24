Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут блиснула красою під час відпочинку у Львові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Номер, як завжди. Мій улюблений 22…» — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Фреймут позує в елегантній сукні, нагнувшись на камеру. З-за цього в кадр потрапило зайве.

На інших фотографіях Фреймут все в тому ж платті стоїть, спершись об дверний проріз. Доповнювали образ знаменитості елегантний годинник і кулон.

Однак шанувальники телеведучої не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала незвичайний образ у вінтажному стилі.

На фото красуня лежить на підлозі в штанях і піджаку. Ольга спокусливо вигнулася, а піджак вирішила розстібнути, показуючи свою красу, яка опинилася без ліфчика. Волосся Фреймут залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

"Вінтажне фото на плівку", - підписала Оля кадр.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

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