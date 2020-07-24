Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут сверкнула красотой во время отдыха во Львове
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Номер, как всегда. Мой любимый 22…» — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Фреймут позирует в элегантном платье, нагнувшись на камеру. Из-за этого в кадр попало лишнее.
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На других фотографиях Фреймут все в том же платье стоит, облокотившись о дверной проем. Дополняли образ знаменитости элегантные часы и кулон.
Однако поклонники телеведущей не смогли что-либо сказать, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.
До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала необычный образ в винтажном стиле.
На фото красавица лежит на полу в штанах и пиджаке. Ольга соблазнительно выгнулась, а пиджак решила растегнуть, показывая свою красоту, которая оказалась без лифчика. Волосы Фреймут оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.
"Винтажное фото на пленку", - подписала Оля кадр.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали множество комментариев.
Напомним, Фреймут забыла про правила приличия и засветила лишнее в экстремально коротких шортах
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А еще Politeka сообщала, что босоногая Фреймут без лифчика забралась повыше ради эффектного фото