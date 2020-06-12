Скандальная украинская телеведущая Оля Фреймут удивила непривычным для нее образом
У себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фото в коротких шортах, передает Politeka.net. Фреймут была одета в белую футболку, под которой красовалось белое белье, а также в синие шортики. Телеведущая выставила вперед свои стройные ножки. По ее фигуре и не скажешь, что она мать троих детей.
«Мы пили просекко в саду моей подруги. Солнышко, у каждого по трое детей, силуэты наших мужчин на фоне стильного дома с бассейном», - рассказала Фреймут о своем выходном дне.
По словам ведущей, подруга обратила внимание, что она постоянно на иголках, не может расслабиться даже сейчас.
За несколько часов пост Фреймут собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество положительных отзывов.
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«Красотка», «Красивые шортики», «Я с вами», «Красивая очень», «Ого какая», «Вы такая девочка», - пишут пользователи сети.
Отметим, что ранее Фреймут опубликовала фото со своим мужем Владимиром Локотко. Красотка была одета в белое платье, она обняла своего супруга и смотрела в кадр. Как известно, у пары уже родилось двое детей. Кроме этого, у нее есть дочка Злата, которая родилась от британца.
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