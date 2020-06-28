38-летняя украинская телеведущая, писательница и модель Ольга Фреймут впечатлила невероятно нежным кадром

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого разбулась и забралась повыше.

Ольга предстала в светлом платье с пышными рукавами, оголившим ее плечики и частично зону декольте. Утонченная блондинка с милым букетиком цветов расположилась в томной позе на крыльце особняка. Фреймут отвела взгляд в сторону, немного задрав длинную юбку и показав восхитительные ножки.

Звезда поделилась переживаниями по поводу предстоящего марафона - Ольга расскажет об этикете в отношениях.

"Работа над марафоном отнимает много сил. Но она дарит столько счастья. Иногда возникают сомнения, стоит ли мое новое дело затраченных усилий? Ведь на телевидении было все понятно - отсняли проект, получила зарплату - и живу, наслаждаясь популярностью. Теперь много работаю, анализирую, учусь. И чувствую эту невидимую вашу поддержку...", - написала Фреймут.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, подбадривая кумира:

"😍Яка ніжність!!!💐"

"Изысканная Оля❤️"

"Шикарный вид ‍😻😻😻"

"Какая худенькая 😍"

"Элегантная и очень интересная девушка. У Вас многому есть чему поучиться. Удачи Вам! 👏"

"Яка гарна Україночка ❤️❤️🔥🔥"

"Боже, какая вы невероятная🌹😻"

"Моя особиста одрі хепберн"

"Настоящий бриллиант, 💎який украшает наше государство"

Ранее мы сообщали, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут удивила откровением по поводу своего возраста. Пост красотка сопроводила атмосферным фото.

«Ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь.Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься», - отметила она.

Напомним, известная блондинка Фреймут свела с ума красотой на пляже: "Решила не останавливаться...".

Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.