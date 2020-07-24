Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула пружними формами в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на tikTok знаменитості.

Так, красуня крокує по кімнаті в сукні з глибоким вирізом на грудях і внизу, з-за чого в кадр потрапляє її ідеальна фігура. При цьому вона нібито звертається до підписників зі словами про те, що вона відчуває себе дитиною.

Насправді, це просто аудіодоріжка, під яку Чері просто відкриває рот. Однак шанувальники знаменитості буквально «прилипли» до зовнішнього вигляду кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Ох, сукня з підступом», «вау, яка крихта», «які пружні, клас», «малятко, це сукня виглядає на тобі фантастично», «я вражений твоєю красою», «чумова сукня», «солодка», «це дуже мило виглядає, насправді», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Ана Чері показала спокусливі форми в чорному білизна.

На знімку американська фото - і фітнес-модель позує на тлі пейзажу з пальмами. Вона одягнена в комплект чорного білизни з металевими застібками та панчохи з підтяжками. При цьому бюстгальтер ледве вміщує "кокоси" моделі.

Особливої пікантності знімку надає ракурс. Фото зроблено якби знизу.

За кілька годин фото зібрало понад 112 тисяч «лайків».

Нагадаємо, Ана Чері в тісному топі без білизни показала, ніж її нагородила природа.

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