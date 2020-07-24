Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула пружними формами в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на tikTok знаменитості.

Так, красуня крокує по кімнаті в сукні з глибоким вирізом на грудях і внизу, з-за чого в кадр потрапляє її ідеальна фігура. При цьому вона нібито звертається до підписників зі словами про те, що вона відчуває себе дитиною.

@anacheri

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Насправді, це просто аудіодоріжка, під яку Чері просто відкриває рот. Однак шанувальники знаменитості буквально «прилипли» до зовнішнього вигляду кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Ох, сукня з підступом», «вау, яка крихта», «які пружні, клас», «малятко, це сукня виглядає на тобі фантастично», «я вражений твоєю красою», «чумова сукня», «солодка», «це дуже мило виглядає, насправді», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Ана Чері показала спокусливі форми в чорному білизна.

На знімку американська фото - і фітнес-модель позує на тлі пейзажу з пальмами. Вона одягнена в комплект чорного білизни з металевими застібками та панчохи з підтяжками. При цьому бюстгальтер ледве вміщує "кокоси" моделі.

Особливої пікантності знімку надає ракурс. Фото зроблено якби знизу.

За кілька годин фото зібрало понад 112 тисяч «лайків».

Нагадаємо, Ана Чері в тісному топі без білизни показала, ніж її нагородила природа.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері в мікробікіні показала самі засмаглі місця біля басейну.

А ще Politeka повідомляла, що пекуча Ана Чері показала наливні "персики" екстремально близько, чоловіки не встоять.