Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула упругими формами в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok знаменитости.

Так, красотка шагает по комнате в платье с глубоким вырезом на груди и внизу, из-за чего в кадр попадает ее идеальная фигура. При этом она якобы обращается к подписчикам со словами о том, что она чувствует себя ребенком.

На самом деле, это просто аудиодорожка, под которую Чери просто открывает рот. Однако поклонники знаменитости буквально «прилипли» к внешнему виду кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Ох, платье с подвохом», «вау, какая крошка», «какие упругие, класс», «малышка, это платье смотрится на тебе фантастически», «я покорен твоей красотой», «чумовое платье», «сладкая», «это очень мило выглядит, на самом деле», — пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Ана Чери показала соблазнительные формы в черном белье.

На снимке американская фото- и фитнес-модель позирует на фоне пейзажа с пальмами. Она одета в комплект черного белья с металлическими застежками и чулки с подтяжками. При єтом бюстгальтер еле вмещает "кокосы" модели.

Особой пикантности снимку придает ракурс. Фото сделано как-бы снизу.

За несколько часов фото собрало более 112 тысяч «лайков».

Напомним, Ана Чери в тесном топе без белья показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что жаркая Ана Чери в микро-бикини показала самые загорелые места возле бассейна.

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