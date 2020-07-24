Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула упругими формами в платье с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok знаменитости.
Так, красотка шагает по комнате в платье с глубоким вырезом на груди и внизу, из-за чего в кадр попадает ее идеальная фигура. При этом она якобы обращается к подписчикам со словами о том, что она чувствует себя ребенком.
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На самом деле, это просто аудиодорожка, под которую Чери просто открывает рот. Однако поклонники знаменитости буквально «прилипли» к внешнему виду кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.
«Ох, платье с подвохом», «вау, какая крошка», «какие упругие, класс», «малышка, это платье смотрится на тебе фантастически», «я покорен твоей красотой», «чумовое платье», «сладкая», «это очень мило выглядит, на самом деле», — пишут они.
Как сообщалось ранее, известная модель Ана Чери показала соблазнительные формы в черном белье.
На снимке американская фото- и фитнес-модель позирует на фоне пейзажа с пальмами. Она одета в комплект черного белья с металлическими застежками и чулки с подтяжками. При єтом бюстгальтер еле вмещает "кокосы" модели.
Особой пикантности снимку придает ракурс. Фото сделано как-бы снизу.
За несколько часов фото собрало более 112 тысяч «лайков».
Напомним, Ана Чери в тесном топе без белья показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что жаркая Ана Чери в микро-бикини показала самые загорелые места возле бассейна.
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