Популярна українська шоувумен Монро вирішила розповісти про те, що думає про хейтерів та їх закиди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Живе спілкування ніколи не замінить ніякий онлайн, стрічка в інста і прямі ефіри. Зрозуміло? Слухайте дорослих👆 Ой, мені, після вчорашнього прямого ефіру, знову прилетіло і за алкоголь в кадрі, і я зазналася, і взагалі: хто ти така?» — йдеться в повідомленні.

Так, Монро вирішила по пунктах розібратися, в чому саме його обвинувачують, і що вона про це все думає.

«По пунктах: 👆 Я АбАжАю смак охолодженого сухого білого, та з сирною тарілкою😋 мммм. Або, терпке червоне, правильної температури, та з хамонеллою😋 Як варіант - копченості або в'ялена качка. Ну про мою любов до троянди можна роман на триста сторінок накатати🍷 А Prosecco, хочу, щоб з крана текла🥂 ці чарівні бульбашки здатні доставити неземне задоволення крутіше, ніж оргазмічний орга*м🤗 Хоча це і неймовірні історії, Але можна спочатку ковточок, а потім в горизонталь😆», — розповіла вона.

Водночас Монро зізналася, що завжди вважала себе зіркою.

«По другому пункту претензій: Мої полунички, зіркою я себе чухала завжди😉 пум пум 🙌 Просто раніше, хотіла всім догодити і сподобатися, а зараз просто хочу жити в своїй системі координат! Не фіг ідеалізувати людей: мене зокрема. Я можу допомогти, і послати без шансів на повернення. Але знову ж таки, послати ще потрібно заслужити», — підкреслила вона.

Не забула знаменитість розповісти про те, хто вона така.

«Ну а по третьому пункту: Хто така? #неугомоннаяМонро, приємно познайомитися😍 Яскрава, соковита, емоційна, успішна. Хоча раніше м'ялася, я....і не могла титули згадати. Вчіться говорити про себе коротко, точно і лаконічно, Але щоб одразу було зрозуміло, яка з вас користь суспільству! Ось 😊», — уточнила Монро.

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