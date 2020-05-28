Известная шоувумен Монро показала, как выглядит киевское метро после карантина в час-пик

Знаменитая украинская травести-дива после долгой самоизоляции решила проехаться в столичной подземке, которую только недавно открыли после смягчения карантина. Соответствующими фотографиями она поделилась в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На черно-белых снимках можно увидеть, что Монро была в подземке едва ли не единственным пассажиром. На всех снимках она позирует в кадре одна. Тем не менее артистка подошла к соблюдению мер безопасности очень серьезно: она ехала в маске и стильных очках.

«Спустя 9 недель я снова спустилась в любимую киевскую подземку и проехалась в самый центр. Среда, на часах 19:36...Час пик... Чувства, словно встретилась с любимым через годы разлуки...», - подписала кадры Монро.

Ее подписчики активно комментируют публикацию.

«У меня аж сердце сжалось и слёзки выступили как трогательно... никогда не думала, что соскучусь по метро!», «Никогда бы вас в маске не узнала, если бы встретила) Плакал мой автограф», «Эта женщина просто шикарная», «Красотка Монро, одна в вагоне», «Шикарно таки выглядишь», - пишут люди.

Ранее Монро поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими фото, на которых предстала в вызывающем наряде.

Блондинка надела колготки-"сеточку", черное нижнее белье и накинула сверху бежевый плащ. Длинные черные перчатки, а также босоножки дополнили лук.

Красотка с ярким макияжем позировала на металлической конструкции, расставляя ноги и театрально взмахивая руками и задирая подбородок.

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