Британська модель Демі Роуз блиснула неймовірною красою під час відпочинку з подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вечеря», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Роуз позує разом зі своєю подружкою, демонструючи розкішні форми. Знаменитість вирішила приміряти сукню з глибоким вирізом, який ефектно підкреслює розкішні форми красуні.

Однак шанувальники Роуз не змогли що-небудь сказати, адже кадри модель вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що популярна модель Демі Роуз зняла кофту і захопила ідеальною фігурою.

Відома інста-діва, яка прославилася в мережі «британська Кардаш'ян», поділилася новими знімками у своєму Instagram.

На нових фото красуня позує в стильному бузковому спортивному костюмі. Судячи з усього, Роуз стало жарко в кофту з довгими рукавами посеред літа, тому вона вирішила її зняти, однак під нею нічого не виявилося. Красуня повісила кофту на плечі, ледь прикриваючи значні груди.

Демі доповнила свій наряд численними кільцями на пальцях, а волосся залишила розпущеним. На обличчі моделі мінімум макіяжу, що робить її образ більш природним.

Нагадаємо, спекотна Демі Роуз побешкетувала на публіці в одній сіточці замість одягу.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в тонкій сітці без білизни помірялася з подружкою "паспортами": одна соковитіше інший.

Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз виставила напоказ неосяжну красу в стрінгах.