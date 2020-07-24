Британская модель Деми Роуз сверкнула невероятной красотой во время отдыха с подружкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ужин», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Роуз позирует вместе со своей подружкой, демонстрируя роскошные формы. Знаменитость решила примерить платье с глубоким вырезом, которое эффектно подчеркивает роскошные формы красотки.

Однако поклонники Роуз не смогли что-либо сказать, ведь кадры модель решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы писали, что популярная модель Деми Роуз сняла кофту и восхитила идеальной фигурой.

Известная инста-дива, которая прославилась в сети как «британская Кардашьян», поделилась новыми снимками в своем Инстаграм.

На новых фото красотка позирует в стильном сиреневом спортивном костюме. Судя по всему, Роуз стало жарко в кофте с длинными рукавами посреди лета, поэтому она решила ее снять, однако под ней ничего не оказалось. Красотка повесила кофту на плечи, едва прикрывая внушительную грудь.

Деми дополнила свой наряд многочисленными кольцами на пальцах, а волосы оставила распущенными. На лице модели минимум макияжа, что делает ее образ более естественным.

Напомним, знойная Деми Роуз пошалила на публике в одной сеточке вместо одежды.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в тонкой сетке без белья померилась с подружкой "паспортами": одна сочнее другой.

Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз выставила напоказ необъятную прелесть в стрингах.