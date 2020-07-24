Онука актора Михайла Боярського Катерина блиснула пишними грудьми в тісному жовтій сукні, влаштувавши пікантний танець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, красуня облягла шостий розмір тісною сукнею, елегантно танцюючи на камеру. З-за цього принади знаменитості буквально вистрибували з наряду. На це звернули увагу її шанувальники.

«Я не дивився на них. Це вони дивилися на мене!», «Я не дивлюсь, Я не дивлюсь. Я не дивлюся», «вони самі на мене дивилися...», «Вибачте, але мені подобається сукня», «ЯКЕ ГАРНЕ ПЛАТТЯ», «Вони зваблюють!», «Аж вивалюються!», «Як підстрибують!», Уау шикардос. Прям все як треба. Тільки ще розпустити волосся і все», «Не в образу, але таке відчуття що принади зараз викотиться з орбіт», «головне що б не полопалися», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, онука російського актора Михайла Боярського Катерина побешкетувала на камеру, влаштувавши нові спекотні танці.

«Тому що Джастін Тімберлейк мій улюблений танцюрист», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах онука Боярського виконує жаркий танець в крихітних шортах і елегантному топі, який підкреслює її красу шостого розміру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.