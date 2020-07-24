Юна онука української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко блиснула красою у відвертому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в ніжному мінісукні, яка оголює її форми, які «буквально від вух». Сам кадри Євдокименко ніяк не підписала, проте це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Королівський стиль», «елегантність і краса», «дуже зріло виглядаєте», «виглядаєш неймовірно», «розкішна крихта», «ураган чарівності», «супер», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила легким і романтичним повсякденним чином.

Юна красуня поділилася новою фотографією у своєму Instagram.

На знімку Соня позує в домашній обстановці, демонструючи свій повсякденний образ. Вона сидить у літньому білому платті з дуже тонкої й злегка напівпрозорої тканини. Наряд з відкритими плечима ідеально підкреслює природну красу Євдокименко.

Дівчина не стала використовувати косметику і постала перед глядачами в максимально природному вигляді. Її образ доповнюють розпущене волосся, які Соня теж залишила без укладання.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару у відвертому міні розбурхала пікантними кадрами: "Приголомшлива конячка".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару подратувала солодкими місцями в тісному купальнику.

Також Politeka писала, що юна онука Ротару звела з розуму одним поглядом, фото заворожує.