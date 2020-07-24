Юна онука української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко блиснула красою у відвертому міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в ніжному мінісукні, яка оголює її форми, які «буквально від вух». Сам кадри Євдокименко ніяк не підписала, проте це не завадило її шанувальникам прийти у захват.
«Королівський стиль», «елегантність і краса», «дуже зріло виглядаєте», «виглядаєш неймовірно», «розкішна крихта», «ураган чарівності», «супер», — пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила легким і романтичним повсякденним чином.
Юна красуня поділилася новою фотографією у своєму Instagram.
На знімку Соня позує в домашній обстановці, демонструючи свій повсякденний образ. Вона сидить у літньому білому платті з дуже тонкої й злегка напівпрозорої тканини. Наряд з відкритими плечима ідеально підкреслює природну красу Євдокименко.
Дівчина не стала використовувати косметику і постала перед глядачами в максимально природному вигляді. Її образ доповнюють розпущене волосся, які Соня теж залишила без укладання.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару у відвертому міні розбурхала пікантними кадрами: "Приголомшлива конячка".
Як повідомляла Politeka, внучка Ротару подратувала солодкими місцями в тісному купальнику.
Також Politeka писала, що юна онука Ротару звела з розуму одним поглядом, фото заворожує.