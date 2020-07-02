Внучка известной певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поразила откровенным образом на природе

Красотка опубликовала в своем Инстаграм жаркие фото, сделанные во время отдыха на лужайке, пишет Politeka.net. Соня прилегла на подстилку, посадив рядом своего любимца - белого и милого песика.

Модель надела белый купальник, который подчеркнул все ее изгибы. Пышная грудь, стройная талия, и длинные ноги - от этой фигуры никогда не оторваться.

На одном из кадров Соня облокотилась об руку, а ее грудь в купальнике едва не выпрыгнула наружу. Модель смотрела в камеру и улыбалась.

Вокруг красотки можно заметить высокие деревья с зелеными листьями.

Почти за час пост собрал около 800 лайков и много комментариев.

"Венера Милосская!!!!👏❤️", "Вы сияете и вдохновляете ☀️💚🕊️", "Ваш Instagram так красиво заиграл зелеными цветами ✨💚✨", "Красивая😍😍😍😍", "Очень необычная фотосессия)", "Афродита! София! Вы божественно красивы , прелестны и обворожительны!!!!😍💕", "Неземная 🤍🧚‍♀️", "Какие красивые! 😍❤️🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Евдокименко позировала в белом комбинезоне, который спустила с плеча. Как можно заметить, красотка под него надела черный топ, а образ дополнила очками.

Модель стояла возле белой лошади и смотрела в камеру, пока ее снимали.

Ранее сообщалось, что Соня Евдокименко опубликовала фото в новом трендовом летнем образе, который получился в меру “бунтарским”.

Девушка предстала на фоне спальни, сидя у кровати в простых голубых джинсах с дырками на коленях.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.