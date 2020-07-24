Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, вразила красою в пікантній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Обожнюю цей знімок», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Куриленко позує у відвертому міні з глибоким вирізом, елегантно сидячи на ліжку. Доповнювали образ знаменитості красиві браслети й кольє. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Підступна лисиця», «феноменально, магнетично, божественно», «краща з кращих», «прекрасний знімок», «вау, красуня», — пишуть вони.
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До цього ми писали, що актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після фільму про Джеймса Бонда, показала фігуру в купальнику
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала свіже фото з відпочинку. Жінка вибрала для позування яскравий купальник жовтого кольору. Завдяки незвичайному дизайну, її фігура виглядала просто чудово. Трусики купальника виявилися трохи завищеними, а верх з рюшами візуально збільшив груди.
Красуня стояла на тлі басейну і фотографувала себе в дзеркалі. Особливої уваги заслуговує спортивна форма актриси – плоский животик з пресом і округлі стегна.
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда показала натуральну красу крупним планом: без макіяжу та одягу.
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