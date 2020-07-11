Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала свою красоту без лишних украшений

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый снимок крупным планом на своей странице в Instagram.

На фото 40-летняя Ольга Куриленко позирует в ванной комнате. Можно заметить, что актриса решилась сфотографироваться без макияжа или едва-едва подкрасилась. Свои вьющиеся волосы она убрала назад при помощи яркой красно-белой повязки. Судя по снимку, на ней нет бюстгальтера.

Пользователи социальной сети оценили природную красоту Оли и оставили множество восторженных комментариев к публикации:

"Экзотическая красотка"; "Прекрасная"; "Вся красивая 😍😘"; "Выглядит сказочно"; "Слишком красивая"; "Ты красотка, даже без косметики, Олляяя"; "Обожаю твою натуральную красоту, пупсик😻😘🌷"; "Красивая и настоящая😍"; "Самая крутая девушка Бонда"; "Прекрасный ангел 💕😍💕😍💕".

Ранее Ольга Куриленко показала, как принимает душ во время отдыха. На фотографии красотка позирует в ярко-желтом купальнике под струями воды, и ее видно только со спины. Впрочем, это не мешает разглядеть идеальную фигуру актрисы, которая смогла сохранить стройность и плоский живот даже после рождения ребенка. Ольга приподнялась на ципочках, благодаря чему ее ноги кажутся еще более длинными и стройными.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».