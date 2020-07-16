Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, выставила напоказ все, что ранее скрывала
Модель порадовала поклонников жарким фото без одежды, передает Politeka.net. Звезда разместила в своем Инстаграм архивное фото с пляжа.
Куриленко позировала сидя на корточках. Тело красотки было полностью обнаженное. Ольга прижала стройные ножки к телу, чтобы скрыть самое интимное. На коленки знаменитость положила руки.
Модель распустила короткие волнистые волосы, которые слегка развеивал ветер. Позади звезды было видно старое сухое дерево.
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Всего за полчаса пост собрал около 8000 лайков и много комментариев.
"Наверное зарплата как у меня!😭", "Так утонченно🍒", "Красиво получилось", "Это очень красиво😍", "Вау", "Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Эстетика просто 😊", "Олечка... Ты ли это?", "Это еще наверно в Украине📷💃👍", "Раньше никогда не замечал шрама на ноге... или это для фильма сделали?)", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Куриленко нарядилась в длинное синее платье с игривым принтом. Наряд был с запахом и не обладал отличающимся декольте.
Волосы артистка забрала в тугой пучок.
Примечательно, что в этот раз Ольга решила показать свою натуральную красоту.
Ранее сообщалось, что Оля Куриленко позировала в пикантном наряде без белья, выставив напоказ роскошные формы.
«Верните назад четверг», - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети осыпали модель комплиментами за столь нежное фото в красивом платье.
Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».