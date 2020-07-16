Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, выставила напоказ все, что ранее скрывала

Модель порадовала поклонников жарким фото без одежды, передает Politeka.net. Звезда разместила в своем Инстаграм архивное фото с пляжа.

Куриленко позировала сидя на корточках. Тело красотки было полностью обнаженное. Ольга прижала стройные ножки к телу, чтобы скрыть самое интимное. На коленки знаменитость положила руки.

Модель распустила короткие волнистые волосы, которые слегка развеивал ветер. Позади звезды было видно старое сухое дерево.

Всего за полчаса пост собрал около 8000 лайков и много комментариев.

"Наверное зарплата как у меня!😭", "Так утонченно🍒", "Красиво получилось", "Это очень красиво😍", "Вау", "Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Эстетика просто 😊", "Олечка... Ты ли это?", "Это еще наверно в Украине📷💃👍", "Раньше никогда не замечал шрама на ноге... или это для фильма сделали?)", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко нарядилась в длинное синее платье с игривым принтом. Наряд был с запахом и не обладал отличающимся декольте.

Волосы артистка забрала в тугой пучок.

Примечательно, что в этот раз Ольга решила показать свою натуральную красоту.

Ранее сообщалось, что Оля Куриленко позировала в пикантном наряде без белья, выставив напоказ роскошные формы.

«Верните назад четверг», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами за столь нежное фото в красивом платье.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».