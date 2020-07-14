Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в легендарной ленте, сверкнула фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой новый фаворит», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Куриленко позирует, стоя на доске для серфинга, умело управляя веслом. Формы знаменитости прикрывает лишь элегантный купальник.

«Так выглядит идеал», «королевские изгибы», «у вас был тяжелый год. Наслажденье не помешает», «королева на море», «вы очень красивая», «кожа да кости», «это очень мило», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, восхитила еще одним своим образом.

Уроженка Бердянска опубликовала на своей странице в Инстаграм кадр из фильма «смерть Сталина». На кадре Ольга запечатлена с легким макияжем и аккуратной прической, взгляд ее направлен вдаль.

Также артистка поинтересовалась, кто видел фильм.

Ольга сыграла в фильме роль реальной советской пианистки Марии Юдиной, творчество которой нравилось Сталину.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».