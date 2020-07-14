Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в легендарной ленте, сверкнула фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой новый фаворит», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Куриленко позирует, стоя на доске для серфинга, умело управляя веслом. Формы знаменитости прикрывает лишь элегантный купальник.

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My new favorite! _______________________________________________________ #PaddleBoarding #WaterSports #Mexico

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«Так выглядит идеал», «королевские изгибы», «у вас был тяжелый год. Наслажденье не помешает», «королева на море», «вы очень красивая», «кожа да кости», «это очень мило», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, восхитила еще одним своим образом.

Уроженка Бердянска опубликовала на своей странице в Инстаграм кадр из фильма «смерть Сталина». На кадре Ольга запечатлена с легким макияжем и аккуратной прической, взгляд ее направлен вдаль.

Также артистка поинтересовалась, кто видел фильм.

Ольга сыграла в фильме роль реальной советской пианистки Марии Юдиной, творчество которой нравилось Сталину.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka,  Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».