Здоров'я зірки «Татусевих дочок» викликає побоювання у прихильників і колег

Російський актор Михайло Казаков, який зіграв Іллю Полежайкіна в ситкомі «Татусеві дочки» переніс серйозну операцію на ногах. Лікарі встановили йому пластини після падіння з 12-метрової висоти. В інтерв'ю виданню StarHit артист розповів, що постопераційні болі дають про себе знати, але він намагається зберігати позитив.

Актор Михайло Казаков повідомив про те, що зараз проходить післяопераційний період, а лікарі зробили на його тілі більше 60 стібків.

«Операція відбулася кілька днів тому, все пройшло успішно. Мені в ноги вставили пластини, тепер ось відновлююся. У мене немає вибору - треба швидше одужувати, адже у мене сім'я, двоє дітей. Болі дуже сильні - ворогу не побажаєш, але терплю, що поробиш»- повідомив Казаков.

Незважаючи на травму, лікарі роблять оптимістичні прогнози - актор дуже швидко йде на поправку і вже скоро почне тренуватися ходити. Правда, Казаков зізнається - ситуація для батьків стало шоком

«Нещодавно до мене зміг вирватися Кирило Ємельянов - відвідав. Дзвонять і інші актори з серіалу "Кадетство". Одними з перших зв'язалися Ліза Арзамасова, Борис Грачевський, за що їм дуже вдячний. А всім, хто за мене турбується, скажу так: все добре, приходжу до тями»- поділився актор.

Нагадаємо, що Казаков був госпіталізований на початку червня - актор впав з висоти п'ятиповерхового будинку. Після того, як він прийшов до тями, з'ясувалося, що Казаков, який захоплюється фотографією, не помітив як оступився, знімаючи пейзажі.

Всі пам'ятають Михайла Казакова, як милого і пухкого Полежайкіна з «Татусевих дочок» і героя декількох епізодів «Єралашу». Однак, в 2013 він пішов із професії, одружився і оселився в рідній Твері, де відкрив власний бізнес. Крім того, завдяки старанним тренуванням, вуличним прогулянкам і правильному харчуванню, актор скинув майже 30 кілограмів і став практично невпізнанним для шанувальників.

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