Нещодавно глядачі згадали всіма улюблений, але забутий серіал «Татусеві дочки», завдяки бурхливим романам, які закрутили зірки комедії

Politeka.net дізнавалася, як змінилися п'ять популярних актрис, які протягом багатьох років грали в серіалі.

Старшу дочку Машу в серіалі зіграла актриса Мирослава Карпович. Саме у неї зараз почався роман із скандально відомим актором Павлом Прилучним, який розлучився з дружиною після заяви про домашнє насильство.

Актриса Анастасія Сиваєва зіграла в серіалі підлітка-неформала. Дівчина була однією з найбільш цікавих героїв, проте її акторська кар'єра на цьому закінчилася.

Середню сестру Женю зіграла актриса Дарина Мельникова. Сьогодні вона одружена з відомим актором, вони виховують двох дітей. Як і її серіальний персонаж, актриса віддає перевагу натуральній красі і хлоп'ячій стрижці. Варто відзначити, що Даша продовжила активно зніматися в кіно.

Виконавиця ролі Галини Сергіївни, актриса Ліза Арзамасова теж продовжила акторську кар'єру. Нещодавно про неї заговорили в ЗМІ після новини про її роман з 46-річним фігуристом Іллею Авербухом.

Наймолодша донька, Пуговка, залишилася в минулому для виконавиці цієї ролі. Катерина Старшова сьогодні далека від творчості. Вона навчається на фармацевта.

Нагадаємо, що Мирослава Карпович няньчиться з дітьми Прилучного, екс-дружині може не сподобатися: "сімейна ідилія", фото.

Як повідомляла Politeka, Карпович таємно окільцювала Прилучного, розкриті деталі: "Змусила!".

Також Politeka писала, що екс-дружина Авербуха відверто висловилася про його роман з юною "Татовою донькою" Арзамасовою: "Іллі пора, вже під полтинник".