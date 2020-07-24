Здоровье звезды «Папиных дочек» вызывает опасения у поклонников и коллег

Российский актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в ситкоме «Папины дочки» перенес серьезную операцию на ногах. Врачи установили ему пластины после падения с 12-метровой высоты. В интервью изданию StarHit артист рассказал, что постоперационные боли дают о себе знать, но он старается сохранять позитив.

Актер Михаил Казаков сообщил о том, что сейчас проходит послеоперационный период, а врачи сделали на его теле более 60 стежков.

«Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные - врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать» - сообщил Казаков.

Несмотря на травму, врачи делают оптимистичные прогнозы – актер очень быстро идет на поправку и уже скоро начнет тренироваться ходить. Правда, Казаков признается – произошедшее для родителей стало шоком

«Недавно ко мне смог вырваться Кирилл Емельянов - навестил. Звонят и другие актеры из сериала "Кадетство". Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен. А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: все хорошо, прихожу в себя» - поделился актер.

Напомним, что Казаков был госпитализирован в начале июня – актер упал с высоты пятиэтажного дома. После того, как он пришел в себя, выяснилось, что Казаков, увлекающийся фотографией, не заметил как оступился, снимая пейзажи.

Все помнят Михаила Казакова, как милого и пухлого Полежайкина из «Папиных дочек» и героя нескольких эпизодов «Ералаша». Однако, в 2013 он ушел из профессии, женился и поселился в родной Твери, где открыл собственный бизнес. Кроме того, благодаря усердным тренировкам, уличным прогулкам и правильному питанию, актер сбросил почти 30 килограммов и стал практически неузнаваемым для поклонников.

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