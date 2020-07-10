Зірку «Татусевих дочок» Мирославу Карпович зняли на відпочинку з її новим передбачуваним коханим Павлом Прилучним

Російська зіркова пара потрапила в об'єктиви папараці в анексованому Криму. Там їх помітили в аквапарку, куди актори прийшли з друзями і дітьми Прилучного. Видання Super опублікувало відео, на якому передбачувані закохані весело проводять час.

На відео актори нагадують справжню сімейну пару: Карпович відмінно ладнає з дітьми Прилучного – 7-річним Тимофієм і 4-річної Мією. Так, вона постійно носила дівчинку на руках і грала з нею.

Як розповіли джерела, Прилучний з дітьми та Карпович оселилися недалеко від Ялти в котеджі біля річки.

Відзначимо, що раніше з'явилися чутки про те, що Прилучний завів роман із зіркою «Татусевих дочок» ще до свого розлучення з актрисою Агатою Муценієце. Раніше в цьому місяці пару помітили разом по дорозі на відпочинок.

До цього ми писали, що 34-річна Мирослава Карпович, нарешті, зізналася у своїй зв'язку з актором, який донедавна ще був одружений.

Карпович застукали з 32-річним актором Павлом Прилучным по дорозі на відпочинок. Більше того, парочка була ще й з двома його дітьми.

"Журналісти тут же додзвонилися до Мирослави, і заперечувати новий роман вона не стала, просто зраділа несподіваному напливу підписників в інсті, а на хейт і загрози в коментах їй нібито наплювати", - повідомлялося в соцмережах.

Нагадаємо, найкрасивішу "Татову дочку" застукали з відомим актором в несподіваному місці.

Як повідомляла Politeka, гаряча "Татова донька" Карпович таємно окільцювала Прилучного, розкриті деталі.

Також Politeka писала, що найгарячіша "Татова донька" Карпович з коханцем зганьбилася в Криму.