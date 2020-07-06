Российская актриса Мирослава Карпович, которая известна по роли старшей сестры в сериале «Папины дочки», засветилась на отдыхе с любовником

В СМИ давно ходят слухи об отношениях Карпович со скандальным актером Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце, обвинившей его в домашнем насилии. Среди звезд даже ходили слухи, что Карпович начала встречаться с Прилучным задолго до развода.

Доказательством их романа стало совместное фото в Крыму, которое сделали очевидцы. Судя по всему, актер взял свою новую пассию в отпуск вместе с детьми. Это стало поводом для хейта в сети. На Мирославу набросились не только фанаты Агаты, но также коллеги, которые осудили ее поведение. В среде актеров считают, что актриса хочет попиариться на отношениях с Прилучным.

«Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в телеграм-каналах стараниями ее окружения», - отмечают источники в комментариях российским СМИ.

Отмечается, что для людей знающих тайный роман актеров, который они особо и не скрывали, обернулся позором, ведь актриса якобы использует свои любовные отношения с Прилучным как пиар.

Сами актеры не стали молчать. Мирослава заявила, что принципиально не рассказывает о своей личной жизни, поэтому не станет ничего комментировать. Вместо этого она порадовалась, что после волны хейта у нее прибавилось подписчиков.

Прилучный, в свою очередь, заявил, что в его жизни начался новый этап, но выносить на публику свою личную жизнь он не намерен.

«В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие…новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми», - заявил Прилучный.

Напомним, что жизнь самой горячей "Папиной дочки" превратилась в кошмар из-за отношений с известным актером: "Будет по углам летать".

Как сообщала Politeka, трагедия со звездой "Папиных дочек", появились пугающие фото из больницы: "Это ж как угораздило?".

Также Politeka писала, что Мирославу Карпович застукали с известным актером в неожиданном месте: "Увела из семьи".