Поки Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух насолоджуються один одним, люди навколо, а також колишня дружина фігуриста розпускають в них брудні чутки

Користувачі соцмережі звинуватили зірку «Татусеві дочок» в тому, що Ілля Авербух потрібен їй тільки як джерело доходу. За думку багатьох шанувальників Авербуха, Арзамасова поруч з ним тільки через матеріальних цінностей, пише Politeka.net

Арзамасова, в свою чергу, не стала мовчати і відповіла шанувальникам свого коханого.

«Я не біла і пухнаста, я доросла людина з усією палітрою плюсів і мінусів. І я досить активно Закликаю, щоб ми ставилися один до одного без шор. Instagram - один відсоток від способу будь-якої людини. Нерозумно розраховувати на щось більш глибоке, ніж «ах» або «фу». Хоча активне "фу" я швидко відправляю в бан, щоб зайвий раз чужу людину не засмучувати », - відреагував Ліза в особистому блозі.

Однак, шанувальники все одно вирішили НЕ зупинятися - вони заявили, що Єлизавета Арзамасова в якомусь сенсі «порушує мораль».

«Як колись уже НЕ буде. Щастя любить тишу, а ви випустили джина з глечика. Світлий дитячий образ зруйнований! »- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що відомості про роман Авербуха і Арзамасова справив фурор - багато шанувальників досі НЕ вірять тому, що ці відносини - реальні і ґрунтуються на взаємній любові.

Однією з них є і колишня дружина Авербуха - Ірина Лобачова. Фігуристка впевнена - в Арзамасова до Авербуху тільки комерційний інтерес.

«Така начебто мила ... Але сина все одно попросила бути з нею обережним. Сказала: «Мартін, будь ласка, скажи батькові, щоб він нашу нерухомість залишив в спокої. Нехай одружується, тільки не треба Лізу прописувати. А то у тебе, синку, залишиться тільки моя квартира, моя дача і моя машина »Син у мене розумний, думаю, правильно все до батька донесе, вони самі розберуться», - ділилася переживаннями екс-дружина Авербуха.

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