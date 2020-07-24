Її краса не знає кордонів

Французька модель Тілан Блондо, яка є володаркою титулу найкрасивішої дівчинки у світі, блиснула красою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Так рада поділитися з вами своїм новим кампейном для…» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках модель позує в одній майці, демонструючи на камеру різні емоції. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ти завжди гарна. З будь-якого ракурсу», «бомбеза», «гаряча кішечка», «я люблю цю дівчинку», «Вау!», «дуже красива», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, французька супермодель Тілан Блондо похвалилася архівним знімком з мамою.

Так, на фотографії знаменитість ще маленька і позує разом з мамою на відпочинку біля моря.

«З днем народження, мама, я люблю тебе», - підписала серію фото дівчина.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. В коментарях дівчині і її мамі залишили безліч компліментів.

«Чудова», «Твоя мама теж прекрасна», «Дівчинка твоя матуся», «Вау неймовірно», «Бажаю вам здорових днів», «Ууу які гарні фото», «Найкраща мама і дочка. Крутий дует», «Мило», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо вразила ідеальним лицем поблизу: «Беліссімо!».

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