Модель Тилан Блондо, которая является обладательницей титула самой красивой девочки в мире, показала подарок, подготовленный ко Дню матери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Поскольку на этой неделе во Франции отмечается День матери, я действительно хотела поздравить всех матерей в мире, посылая любовь моему очень особенному человеку с Amor Amor.. Она всегда была влюблена в его ноты мандарина, жасмина и ванили…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Блондо позирует на камеру с духами, демонстрируя безупречное лицо вблизи. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«красотка», «ты такая нежная, просто супер», «пожалуйста, оставайся такой всегда!», «невероятная», «Белиссимо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Тилан Блондо и самая красивая девочка в мире вспомнила, какой была в детстве.

Французская красотка, которая прославилась еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», часто делится в своем Инстаграм новыми фотографиями. Сейчас Блондо сидит на карантине, поэтому вместо профессиональных фото делает селфи дома без макияжа, а также перебирает старые фотографии с детства.

Она вспомнила, как маленькой проводила время со своей мамой Вероникой Любри. Так, на фото они изображены вместе, Тилан лежит на груди матери, по всей видимости, на пляже. На заднем фоне груда полотенец и песок. Обе улыбаются.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.