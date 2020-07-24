Ее красота не знает границ

Французская модель Тилан Блондо, которая является обладательницей титула самой красивой девочки в мире, сверкнула красотой в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Так рада поделиться с вами своим новым кампейном для…» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках модель позирует в одной майке, демонстрируя на камеру различные эмоции. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ты всегда красивая. С любого ракурса», «бомбезная», «горячая кошечка», «я люблю эту девочку», «Вау!», «очень красивая», — пишут они.

Как сообщалось ранее, французская супермодель Тилан Блондо похвасталась архивным снимком с мамой.

Так, на фотографии знаменитость еще маленькая и позирует вместе с мамой на отдыхе у моря.

«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.

За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.

«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».