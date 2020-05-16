Французская модель Тилан Блондо, которую называют «самой красивой девочкой в мире», поразила красотой в обычной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Проверяю, чтобы все были в маске снаружи!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Блондо позирует облокотившись на подоконник. Звезда с мокрыми волосами в белой футболке, а на голове у модели виднеется кепка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ты серьезно такая? Боже, вот это красота кому-то достанется», «божественный вид», «роскошный вид», «вау, бомба!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла изумительными кадрами отдыха в Сен-Тропе.

Тилан опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанный в некогда рыбацком городке, превратившимся в настоящее время в фешенебельный курорт.

Для эффектных снимков модель спустилась к воде. Так, Блондо позировала в свободной, местами "рваной", футболке серого цвета. С распущенными волосами, без тени косметики, красотка немного задрала футболку, показав загорелые ножки - "малышка выросла".

На другом снимке Блондо запечатлили на краю камней, уходящих в воду. Девушка предстала в худи и шортиках. Было видно, как она пыталась держать баланс, чтобы не рухнуть в море.

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