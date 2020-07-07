Модель Тилан Блондо, которая является обладательницей самой красивой девочки в мире, показала идеальную внешность вблизи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Даже если я не смогу посетить свой любимый фестиваль в этом году, я просто распыляю немного…, и это просто похоже на взрывной поцелуй посреди толпы, в то время как безумие происходит вокруг...» — говорится в сообщении.
Уточним, что поклонники знаменитости не смогли пройти мимо идеального кадра.
«Ты ослепительная», «королева!», «божественная красота», «охх, мой ангел», «сама нежность», «Это так мило выглядит», — пишут они.
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Как сообщалось ранее, французская супермодель Тилан Блондо похвасталась архивным снимком с мамой.
Так, на фотографии знаменитость еще маленькая и позирует вместе с мамой на отдыхе у моря.
«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.
За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.
«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».