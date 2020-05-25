19-летняя французская модель Тилан Блондо, которая была прозвана в СМИ «самой красивой девочкой в мире», взбудоражила пышными формами

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в коротком тесном топе, передает Politeka.net. Модель позировала на камеру без макияжа и с мокрыми волосами. Ее лицо выглядело безупречно. Через тесный топ проглядывалась большая грудь модели, которая уже сильно повзрослела. Кроме этого, красотка засветила плоский животик.

«Хочется встретиться с тобой», «Красивые глаза», «Выросла малышка», «Очень мило», «Невероятная», «Прекрасная женщина», «Моя королева», «Ты лучшая», «Режим карантина включен», «Красотка», «Вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо поделилась снимком из повседневной жизни, засветив татуировку на своей руке. Модель позировала в свободной, местами "рваной", футболке серого цвета. Блондо была с распущенными волосами и без грамма косметики. Сзади на правой руке у девушке красовалась бабочка.

Кроме этого, на День всех влюбленных модель покорила публику поздравлением в сети. Девушка выложила фото, на котором безумна похожа на французскую актрису Бриджит Бордо. На ней был надет кожаный пиджак черного цвета и штаны. Эффектная шатенка маняще смотрела в объектив.

Напомним, что Тилан Блондо сверкнула идеальными формами в декольте: "Куколка".

А еще Politeka писала, что Тилан Блондо соблазнила упругими формами в топе: «Не передать словами».

Также Politeka сообщала, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».