Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала чуттєве фото на тлі моря і заговорила про важливе

Так, дівчина вирішила розповісти про свято - іменини, які святкує і з якими вітає всіх власниць цього імені. Під домашнім кадром, на якому Бузова позувала в одному халаті, користувачі написали досить багато різних коментарів, передає Politeka.net.

Так, сьогодні, 24 липня, день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги🙏🏼 Вона народилася 890 року (нині Псковська область), була дружиною великого князя Київського Ігоря і перша з правителів Русі прийняла християнство.

«Мої улюблені, від усієї душі вітаю з іменинами всіх, хто названий ім'ям Ольга💐🥰 (в перекладі зі скандинавського означає «світла» чи «священна»).

Свята Ольга відрізнялася кращими якостями справжньої жінки - мудрістю і добротою, красою і благородством, чистотою душі і вірністю. ❤️ Вона успішно управляла державою і увійшла в історію як основоположник християнства на Русі. Хрестив Русь у 988 році, великий князь Володимир, був її онуком.

Дякую за добрі привітання і молитви @batyushkaonline 🙏🏻 А серед моїх передплатників є Олі?)) Отмечайтесь квіточками в коментарях🌼🌷🌺🌸🌹 Зі святом, мої хороші!!! З любов'ю, назавжди ваша Оля😘», - написала Бузова під постом.

Користувачі мережі відразу ж відреагували:

«З святом Вас і мене виходить 💐🤗💐», «Оля ти дуже красива», «Всіх Олечек зі святом! І мене теж!🌼», «Красуня 😍😍 з святом тебе ❤️😍», «У мене два імені Аліса це мене так звати),а Оля це хрестили)🤗💖», «З святом, Оля! ❤️❤️❤️ ( У мене до речі мама Оля 😁♥️))», «Шкода, що зустріч не відбудеться😔»Олічка я від усієї душі вітаю тебе з днем Ангела ❤️❤️❤️».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина показала незвичайний ролик, пов'язаний з темою зайвої ваги. Після виходу з карантину всі турбувалися про те, що сильно одужали, Ольга також не могла залишитися осторонь даної теми.

Залишившись в одному чорному білизна, зірка стоїть поруч з квітами, а потім не своїм голосом просить її сфотографувати в цих кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирної". Оператор піднімає камеру вище і вище, однак у підсумку все одно констатує, що та "жирна". У відповідь Бузова кипить від досади, струшуючи руками й нібито психуя.

«На скільки одужали за час карантину? 🐷😂😂😂», - пише Ольга під новим постом.

Користувачі мережі тут же поспішив відповісти:

«Мені одному здається що Бузова навпаки схудла», «Це не про тебе», «Ти просто крута і нетреба тобі худнути», «Ця шапка на тобі просто пісня! Череп в 2 рази більше», «Каже що жирна, а у самої ребра стирчать, видихни вже, а то задихнешся», «Навіщо ви снемаете видио в нижній білизні? Ви вже давно не дівчинка! Господи🤦‍♂️🤦‍♀️», «Ти Корч стара, а не жирна 😝», Ой одужали 😆 ми ... Ви як завжди ідеальна», «Де там жир ? 😂».

Нагадаємо, Бузова в костюмі покоївки приголомшила новиною про життя до слави

А ще Politeka писала, що Епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає