23-річна російська модель Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила незвичайними витівками на парковці
Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зеленому платті-піджаку з поясом на талії, надягнутому на голе тіло (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Альона разом із подругою інсценували "втечу" від таємного шанувальника, очікувавшого їх в темних закутках підземної парковки. Дівчата бігали поміж машин, тікаючи від переслідувача, при цьому встигали демонструвати свої принади у відвертих вбраннях. Сцена вийшла дійсно дуже спекотною.
"Коли з подругами шукаєте вашу тачку на парковці 😁", - підписала кадри дружина Преснякова.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Дуже ефектно🔥🖤"
"Дуууже крутоооо 😍😍"
"шукали тачку, а знайшли мужика, який шукає вхід в Ашан😂"
Раніше ми повідомляли, гола Альона Краснова позувала в полі, поділившись отриманими фото в Instagram. Дівчина сховалася під білим простирадлом, прикривши оголені груди букетом квітів. На одному з фото модель нахилила голову набік і замріяно подивилася в камеру. На іншому - лежала на животі, засвітивши трусики.
"Згадую цю теплу червневу зйомку і вже сумую за теплим днями 😪", - підписала фото зірка.
"На останньому фото, бікіні завадили. Краще б трохи попки було видно без них. Фотки класні", "Красуня! 👍❤️💋", "Ми теж збираємося в Сочііі, хороший вибір! Фотки прям класні, як і Альона!!!💜👍💜", "Дівчина неземної краси!", "👍красуня", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, юна невістка Пугачової з немовлям на руках приголомшила звісткою: "Сьогодні я стала...".
Як повідомляла Politeka, онук Пугачової злетів з котушок і накинувся на фанатів з-за критики нового відео.