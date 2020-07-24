23-річна російська модель Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила незвичайними витівками на парковці

Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зеленому платті-піджаку з поясом на талії, надягнутому на голе тіло (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Альона разом із подругою інсценували "втечу" від таємного шанувальника, очікувавшого їх в темних закутках підземної парковки. Дівчата бігали поміж машин, тікаючи від переслідувача, при цьому встигали демонструвати свої принади у відвертих вбраннях. Сцена вийшла дійсно дуже спекотною.

"Коли з подругами шукаєте вашу тачку на парковці 😁", - підписала кадри дружина Преснякова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже ефектно🔥🖤"

"Дуууже крутоооо 😍😍"

"шукали тачку, а знайшли мужика, який шукає вхід в Ашан😂"

Раніше ми повідомляли, гола Альона Краснова позувала в полі, поділившись отриманими фото в Instagram. Дівчина сховалася під білим простирадлом, прикривши оголені груди букетом квітів. На одному з фото модель нахилила голову набік і замріяно подивилася в камеру. На іншому - лежала на животі, засвітивши трусики.

"Згадую цю теплу червневу зйомку і вже сумую за теплим днями 😪", - підписала фото зірка.

"На останньому фото, бікіні завадили. Краще б трохи попки було видно без них. Фотки класні", "Красуня! 👍❤️💋", "Ми теж збираємося в Сочііі, хороший вибір! Фотки прям класні, як і Альона!!!💜👍💜", "Дівчина неземної краси!", "👍красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової з немовлям на руках приголомшила звісткою: "Сьогодні я стала...".

Як повідомляла Politeka, онук Пугачової злетів з котушок і накинувся на фанатів з-за критики нового відео.