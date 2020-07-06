23-летняя модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, изумила роскошным пикником, заинтриговав пикантной изюминкой

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в нежном светло-розовом платье.

Девушка позировала на покрывале, дополнив сказочный лук соломенной шляпкой, опущенной за плечи, букетом пионов и сопутствующими для пикника атрибутами, как чемоданчик с посудой, круассанами, ягодами и багетами.

На одном из фото модель кокетливо задрала юбку, блеснув загорелыми стройными ножками.

"Наш вчерашний фотодень у @nastyaafed 💓 было очень атмосферно! Кстати 12 июля будет снова такой же фотодень! Успейте записаться☺️ Какой кадр нравится больше? 1/2/3/4?", - подписала фото Краснова.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты. "Лайк" поставила даже дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.

"Красотка 😍"

"Куколка наша 💗"

"Без чемодана было бы лучше, мне кажется. Живописно!"

"Алёна очень нежно и красиво🔥"

"Фея🌸"

"4й снимок лучший! Видно все детали реквизита и, конечно же, Вы во всей красе)"

Ранее мы сообщали, как Алена устроила фотосессию голышом в траве. Девушка улеглась в чем мать родила под белые простыни посреди поля - чего не сделаешь ради эффектного снимка.

"Вы - оч красивая девушка, но когда смотрят фото люди, которые на самом деле были в поле, и то от туда выходишь, полежав, потный мокрый (они это знают) и измученный... Попробуйте такие фото (в поле) снять ночью, будут намного правдоподобнее и интересней! 👍🏾"; "Клещи-то не заползли?🙊"; "Ну обалдеть!!! 🔥😍😘", - комментировали в сети.

Напомним, юная невестка Пугачевой напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

Также Politeka писала, что шикарная невестка Пугачевой показала изгибы в облегающем топе без белья: "Какие губки...".