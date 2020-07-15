Российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, порадовала поклонников откровенными кадрами на траве

Звезда представила на странице в Инстаграм фото одной из недавних фотосессий на природе, пишет Politeka.net.

Модель появилась на снимке практически обнаженной. На первом кадре Алена прикрыла грудь букетом цветов. При этом красотка находилась на белоснежной постели среди зеленой травы.

Так, на другом фото Краснова улеглась на свою импровизированную кровать, прикрыв тело простыней.

Модель закинула волосы набок и смотрела в камеру своим глубоким взглядом.

На последнем кадре Алена легла на живот, засветив обнаженную спину и трусики-бикини.

Фото получились очень яркими и жаркими.

В посте невестка Пугачевой призналась, что снимки были сделаны в июне.

"Решили с сестрой и моим сладкими племянником слетать на недельку в Сочи)) Считаем дни до нашего отъезда🤞🏼 в Сочи никогда не отдыхала, но друзья все очень хвалят! Буду рада, если поделитесь интересными местами, лучшими пляжами и тд🙏🏼", - обратилась Алена к подписчикам.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"На последнем фото, бикини помешали. Лучше бы чуток попки было видно без них. Фотки классные", "Красотка! 👍❤️💋", "Мы тоже собираемся в Сочииии, хороший выбор! Фотки прям классные, как и Алена!!!💜👍💜", "Девушка неземной красоты!", "👍красавица", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Краснова позировала прямо на траве посреди огромного ромашкового поля. Модель одета в короткое розовое платье на тонких бретельках и с глубоким декольте.

Напомним, юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала...".

Как сообщала Politeka, внук Пугачевой слетел с катушек и набросился на фанатов из-за критики нового видео.

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