23-летняя модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, показала кадры с младенцем на руках

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала кадры в сторис своего Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Жена опубликовала фото и видео из церкви, сделанные после обряда крещения. Жена Никиты Преснякова Алена стала крестной мамой.

На кадрах Алена просто сияет от счастья, держа на руках малыша — своего племянника Мирона, который теперь еще и стал ее крестным сыном.

Родная сестра Алены Янина родила сына еще в январе этого года, а сейчас малыш прошел обряд крещения. Так как Алена всегда была близка со своей семьей и сестрой, неудивительно, что именно ее решили сделать крестной мамой мальчика.

Алена Преснякова очень обрадовалась прибавлению в семье. Она обожает племянника и старается проводить с ним как можно больше времени.

Однако сама девушка не спешит обзаводиться потомством, разделяет такую позицию и ее супруг.

В одном из интервью внук российской Примадонны Никита Пресняков заявил, что им с супругой хочется насладиться свободой, проводить время в путешествиях, не обременяя себя лишней ответственностью. К слову, мама певца — 48-летняя Кристина Орбакайте признавалась, что давно готова к внукам.

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