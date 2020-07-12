Внук российской певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков попробовал себя в роли комика

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал смешное видео, которое снял и смонтировал самостоятельно. Он появился в образе глупого друга, который не знает, как включить микроволновку и зовет на помощь соседа. Все роли в коротком ролике Никита сыграл сам.

«У всех есть друг рукожоп», - подписал забавный ролик Пресняков.

За три часа его пост собрал более 15 тысяч просмотров. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Смешной такой», «Креативно, весело и легко!!! С радость смотрела бы продолжение подвигов супер героя», «Батина лыба», «Вам надо сниматься в кино», «супер- герой! Очень смешно получилось!», «Шедевр», «Вау», - пишут люди.

В комментариях также был и негатив. Одна из поклонниц посчитала, что сам Пресняков ничего в жизни не достиг, судя по его видео.

«У меня такое ощущение, что ты свое место не нашел в этой жизни, ты сын Преснякова и Орбакайте, внук Пугачевой и все», - отметили в комментариях.

Пресняков не стал молчать и разразился гневным посланием с использованием ругательства.

«Конечно, для тебя это «и все» ты же в душе не е** чем я занимаюсь и чего достиг, а еще че-то вякаешь», - написал он, добавив, что во всем виноваты СМИ, которые вешают на него ярлыки.

Напомним, что обезумевший Пресняков поглумился над известным музыкантом и снял все на видео: "Четко".

Ранее Politeka писала, что Пресняков забрался на турник и озадачил друзей, видео: "Пока не научился".

Также Politeka сообщала, что беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости...".