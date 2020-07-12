Внук российской певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков попробовал себя в роли комика
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал смешное видео, которое снял и смонтировал самостоятельно. Он появился в образе глупого друга, который не знает, как включить микроволновку и зовет на помощь соседа. Все роли в коротком ролике Никита сыграл сам.
«У всех есть друг рукожоп», - подписал забавный ролик Пресняков.
За три часа его пост собрал более 15 тысяч просмотров. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«Смешной такой», «Креативно, весело и легко!!! С радость смотрела бы продолжение подвигов супер героя», «Батина лыба», «Вам надо сниматься в кино», «супер- герой! Очень смешно получилось!», «Шедевр», «Вау», - пишут люди.
ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление: «Деньги никто возвращать не спешит»
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье: «Это пожар»
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Девочка и персики: Тина Кароль в купальнике соблазнительно изогнулась под лучами солнца
В комментариях также был и негатив. Одна из поклонниц посчитала, что сам Пресняков ничего в жизни не достиг, судя по его видео.
«У меня такое ощущение, что ты свое место не нашел в этой жизни, ты сын Преснякова и Орбакайте, внук Пугачевой и все», - отметили в комментариях.
Пресняков не стал молчать и разразился гневным посланием с использованием ругательства.
«Конечно, для тебя это «и все» ты же в душе не е** чем я занимаюсь и чего достиг, а еще че-то вякаешь», - написал он, добавив, что во всем виноваты СМИ, которые вешают на него ярлыки.
Напомним, что обезумевший Пресняков поглумился над известным музыкантом и снял все на видео: "Четко".
Ранее Politeka писала, что Пресняков забрался на турник и озадачил друзей, видео: "Пока не научился".
Также Politeka сообщала, что беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости...".