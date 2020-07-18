Популярная телеведущая тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева показала новое фото

Как передает Politeka.net, на опубликованных кадрах в Инстаграм Ивлеева позирует в белой майке, джинсах и массивных черных ботинках. Она присела с телефоном в руке, фотографируя себя в зеркале. На лицо теледивы нанесен яркий макияж.

Девушка решила поинтересоваться у своих подписчиков, чего им не хватает в ее профиле.

«Привет котятки 😻 вот задумалась, может чего-то не хватает вам в этом аккаунте?. Хочу знать, чего вам не хватает ? загружать ли фотки писаниной? или посты мало кто читает?! короче , жду обратной связи ‼️🖤"» - написала Ивлеева.

На что мгновенно получила ответ:

«Мужа твоего народ хочет Элджея, а не это всё» , «Можно пожалуйста больше живых фоток 🥺🙏🏻 писать побольше постов,рассказать что-то о себе 😊 больше простых селфи , без макияжа 👼🏼👼🏼 простую ивлееву с веснушками🥰🥰🥰 писанины побольше 😻», «Не хватает того чем ты интересуешься», «Я заметила, что достаточно выставить какое-то фото до/после - и охваты сразу взлетают!) Ну, может, это только у меня так», «Не надо много писать. просто балдей, как ты это умеешь и все будет круто🤗», «Больше фоток и все».

Ранее мы сообщали, что российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева вызвала фурор кадрами своей "бурной молодости".

Так, звезда опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подругой, тоже блогершей, Юлией Коваль.

Девушки позировали на вечеринке, не стесняясь бокалов в руках и "размытых" лиц. Ивлеева предстала в черном лакированном корсете и морковно-красных штанах, а также массивных ботинках.

"молодость, с*чка ❤️", - коротко подписала Настя редкие кадры.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" поменяла стиль и ошеломила новым образом

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