Популярная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева из «Орла и Решки» предстала перед поклонниками в очень стильном образе

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала пару селфи, на которых позирует в стильном наряде, передает Politeka.net.

На фотографиях Ивлеева – в полупрозрачном топе с длинным рукавом, открывающем подтянутый живот, и длинной юбке из легкой ткани, которая облегает фигуру на бедрах и спадает свободно волнами вниз.

Стилисты продумали не только наряд Насти, но и ее макияж и прическу. Волосы собраны в два якобы небрежных закрученных пучка, на лице – идеальный макияж, выразительно подчеркивающий глаза и губы.

Особое внимание привлекает маникюр телепутешественницы, а также маленькая татуировка в идее черепа на среднем пальце.

«Настюх, ты лучшая», «Шикарна», «Вау!», «Ты такая красотка!», «Дуа Липа, ты ли это?» –– пишут поклонники. Нашлись и те, кто увидел сходство Насти с британской певицей Дуа Липой.

Не так давно мы рассказывали, что Ивлеева поразила поклонников очередным перевоплощением. Она опубликовала видео, в котором предстала в наряде с оголенными плечами и без макияжа. В какой-то момент она наклоняется вперед, а в следующую секунду девушка появляется в образе эльфа: с длинными ушами и крыльями за спиной. Сама она исполняет яркий танец на камеру, демонстрируя элегантность и красоту.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

Как сообщала Politeka, беспардонная Ивлеева сверкнула лишним в коротком топе: «Какая цаца».

Также Politeka писала, что Ивлеева вслед за Ефремовым уселась пьяной за руль, кадры позора: "Разыскивают все гаишники"