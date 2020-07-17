Российский певец Николай Басков показал нове видео с ведущей «Орла и решки» Настей Ивлеевой и ее мамой

Ролик он разместил на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

«В сфере тех событий, что Насте Ивлеевой постоянного говорят, что мама не имеет раковины, я вот встретился с мамой Насти Ивлеевой, и я хочу сказать, что я дарю маме раковину. Теперь маме будет, где помыться, де постирать», - говорит Басков.

За такой подарок он попросил поцелуй от мамы Ивлеевой. Что женщина и сделала.

«Мама поздравляю», — только и смогла сказать Настя Ивлеева.

«Николай, ну почему Вы такой милый», «Хоть вы, Николай молодец!», «Какой красавчик!!!», «Вы такой один самый лучший❤️мужчина на свете», "Мама красивее Насти", - пишут в комментариях.

Напомним, что недавно Ивлеева показала в каких «нечеловеческих условиях» живет ее мать Наталья Анатольевна в деревне Разметелево Ленинградской области. У женщины, как посетовала телеведущая, нет даже раковины в ванной комнате. Правда, есть колонка, которая греет воду.

Также Настя Ивлеева поделилась видео, как ее мама восторгается раковиной, установленной в квартире блогерши. Взрослая женщина поражена возможностью помыть руки в горячей воде, словно восьмому чуду света, а ведущая шутит, что ее мама даже не подозревает, что таких раковины в доме четыре.

После этого всети стали нелестно отзываться об Ивлеевой, которая, якобы, совсем не помогает матери. При этом телеведущей припомнили, что не так давно она подарила на день рождения своему мужу рэперу Элджею часы за 11 миллионов рублей.

Напомним, Настя Ивлеева из "Орла и Решки" стремительно теряет грудь, звезда не смогла молчать.

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