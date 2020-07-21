29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева связывала известного певца и цепляла ему прищепки на самые нежные части тела

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео с издевательствами над Николаем Басковым в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Несчастный Басков пел, смеялся, кривился и истекал слюной во время шоу. Ивлеева его и связывала, и цепляла на язык прищепки, и делала еще много чего другого, что, судя по итоговой реакции певца, - пришлось ему по душе.

"Звёзды. Бабки. Ставки. ‼️‼️‼️ З.Б.С. ШОУ УЖЕ НА КАНАЛЕ!!! В гостях несравненный @nikolaibaskov 💔💔💔 Получите удовольствие от просмотра! Я вас люблю!", - подписала кадры Ивлеева.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что в комментариях отозвался муж Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин, похваливший блогершу.

"Настя! Очень здорово получилось! Молодец! Всегда идёшь вперёд! Ну, а @nikolaibaskov - лучший гость для горячего старта!😂"

"Ты просто бомба и колян тоже смотрим ! Бомбим"

"Я смотрю и ору, НАСТЬ! Это не слёзы, а дождь!"

"Ну нахрена тут Басков!!!"

"Ну Басков конечно.."

"Начал смотреть шоу и первое задание, просто вынос мозга😱"

"А Колян то тоже смотрю любит поржать, а то все аристократ аристократ 😂👍"

"Старички шоу биза уже не знаю как о себе напомнить 🤡"

Ранее мы сообщали, Ивлеева показала кадр со съемок выпуска с Басковым, на котором поставила его в неудобную позу. Николай лежал на спине с задранными ногами, из которых они соорудили нечто напоминающее лук для стрельбы.

"Фотка интригует 😂👌"; "гость так себе, а так ждем выпуск👍"; "Побереги нашу психику 🙄"; "С Басковым поаккуратней, всё же не мальчик уже😂😂😂", - писали в комментариях.

Напомним, что мать Ивлеевой из "Орла и решки" не устояла перед Басковым, видео поцелуя: "Мама красивее Насти"