43-річна українська гумористка й актриса "Квартал 95" Олена Кравець показала свій жіночий шарм у зухвлому вбранні

Як передає Politeka.net, унікальне фото артистки опубліковано на одній з її фан-сторінок в Instagram. В кадрі Олена сидить у плетеному кріслі. На ній молодіжна джинсова курточка та сірий шарф в смужку. Примітно, що зірка розстібнула куртку, засвітивши смужку вабливого декольте.

Блондинка зухвало задерла підборіддя, обдарувавши глядачів чарівною усмішкою. Зірка схрестила руки, відкинувшись на спинку крісла.

Фанати розхвалили Кравець в коментарях: "Ленуська❤️"; "Ну як завжди: красуня!❤️"; "Лєнчик, як завжди!!! красуня!!!!!🔥🎆".

Раніше ми повідомляли, Кравець зворушливо привітала з днем народження своїх двійнят. Каті і Вані нещодавно виповнилося вже 4 роки.

"Думаю 4 роки тому було так... Ваші ангели-охоронці поцілували вас в лобики і долоньки і сдунули на хмаринці прямо до нас в руки і серця)♥️♥️ Так що ви справжні подаруночки! З днем народження, мої мавпочки))) 🐒🐒", - підписала фото Олена.

"Так швидко час пролетів🎈.Ростіть малюки🎉💝🎂"; "Лєночка, з днем народження твоїх пупсиків 😍нехай будуть шалено щасливі ❤️"; "Так на матусю схожі🔥🔥🔥"; "Як швидко час летить, наче тільки вчора народилися"; "🎉 Вітаю!!!! Міцного здоров'я малюкам❤❤❤❤ як же донечка на вас схожа)"; "Світлячки! Нехай життя буде таким же світлим, ясним і красивим, як погожий літній день!🎂"; "Які солодкі льодяники 😍 Нехай завжди посміхаються і купаються в щасті 💕", - розділили радість з Кравець її шанувальники.

Нагадаємо, блакитний в поєднанні з червоним: Олена Кравець з "Квартал 95" на випадковому фото вразила красою.

Як повідомляла Politeka, з'явилося рідкісне фото Олени Кравець з "Квартал 95" у спокусливій комбінезоні.

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