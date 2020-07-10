Звезда «Квартал 95» Елена Кравец огорошила выходкой на сцене, в результате которой ее едва не госпитализировали

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда непредсказуемость – твое второе имя», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кравец во время съемок юмористической передачи пытается доказать своим подопечным, что она такая же непредсказуемая, как и Оля Полякова.

Для этого она достает кабачок и начинает его жевать. В ответ на упреки она признается, что у нее на них аллергия. Вместе с тем у нее начинается аллергическая реакция — звезде якобы становится тяжело дышать. В этот момент Кошевой не сдержался и рассмеялся от души.

В ответ на это ее подопечные требуют срочно вызвать карету «скорой».

Сама Кравец в этот момент насмехается над ними и кричит, что просто разыграла парней.

До этого мы рассказывали, что Елена Кравец решила последовать примеру звездных коллег и отправилась в Одессу.

В связи с карантином из-за пандемии китайского вируса и закрытием границ, этот курортный город стал излюбленным местом отдыха как рядовых граждан, так и знаменитостей летом 2020 года.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Елена поделилась фотографиями из жемчужины у моря.

Напомним, что улыбчивая Кравец покорила образом в пиджаке на голое тело.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла неизвестные факты о зараженной вирусом Зеленской.

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена.