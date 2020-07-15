43-летнюю юмористку, актрису "Квартал 95" и "Женского квартала" Елену Кравец засыпали комплиментами в сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Кравец в Инстаграм появилось уникальное фото, на котором загорела красотка предстала в ярком наряде.

Так, Елена взбудоражила нежными линиями в красном топе с оранжевым отливом и голубой юбке с кожаным коричневым поясом. Артистка очаровала публику голливудской улыбкой, собрав волосы сзади.

"Волшебная😍😍😍", - так подписано фото.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Очаровашка!!!❤️"

"Ленуся-красотуся😍"

"Восхитительная😍❤️"

"Супер дамочка! Обожаю её"

"❤️солнышко!! Такая светлая!!!💖"

Ранее мы сообщали, в сети появилось редкое фото Елены в белом комбинезоне, что сидит на ней идеально. С подобранными наверх волосами и традиционной обворожительной улыбкой, Кравец удобно уселась в кресло, положив руки на бортики и закинув ногу на ногу - все в ее позе говорит о женственности и силе.

"Солнышко😍😍😍"; "Лучшая!!!❤️"; "😍Согласна👏", - не удержались поклонники артистки.

Кроме того, мы писали, что повзрослевшая дочь Кравец, Маша, удивила схожими на мать чертами лица. Девушка выложила в "сториз" снимки крупным планом.

В этом году Маша попрощалась со школьной жизнью, но у нее не будет традиционного выпускного бала из-за карантина.

Как и многие подростки в ее годы юная красотка спешит побыстрее стать взрослой, поэтому часто ярко красится, и результаты демонстрирует в своем микроблоге.

Этот снимок не стал исключением. Девушка повертелась перед камерой и видно, что она осталась довольна собой.

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