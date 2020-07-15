43-летнюю юмористку, актрису "Квартал 95" и "Женского квартала" Елену Кравец засыпали комплиментами в сети
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Кравец в Инстаграм появилось уникальное фото, на котором загорела красотка предстала в ярком наряде.
Так, Елена взбудоражила нежными линиями в красном топе с оранжевым отливом и голубой юбке с кожаным коричневым поясом. Артистка очаровала публику голливудской улыбкой, собрав волосы сзади.
"Волшебная😍😍😍", - так подписано фото.
Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"Очаровашка!!!❤️"
"Ленуся-красотуся😍"
"Восхитительная😍❤️"
"Супер дамочка! Обожаю её"
"❤️солнышко!! Такая светлая!!!💖"
Ранее мы сообщали, в сети появилось редкое фото Елены в белом комбинезоне, что сидит на ней идеально. С подобранными наверх волосами и традиционной обворожительной улыбкой, Кравец удобно уселась в кресло, положив руки на бортики и закинув ногу на ногу - все в ее позе говорит о женственности и силе.
"Солнышко😍😍😍"; "Лучшая!!!❤️"; "😍Согласна👏", - не удержались поклонники артистки.
Кроме того, мы писали, что повзрослевшая дочь Кравец, Маша, удивила схожими на мать чертами лица. Девушка выложила в "сториз" снимки крупным планом.
В этом году Маша попрощалась со школьной жизнью, но у нее не будет традиционного выпускного бала из-за карантина.
Как и многие подростки в ее годы юная красотка спешит побыстрее стать взрослой, поэтому часто ярко красится, и результаты демонстрирует в своем микроблоге.
Этот снимок не стал исключением. Девушка повертелась перед камерой и видно, что она осталась довольна собой.
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