Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала виснажену фігуру, заявивши при цьому, що вона "жирна"
Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина показала незвичайний ролик, пов'язаний з темою зайвої ваги. Після виходу з карантину всі турбувалися про те, що сильно поправилися, Ольга також не могла залишитися осторонь даної теми, передає Politeka.net.
Залишившись в одному чорному білизна, зірка стоїть поруч з квітами, а потім не своїм голосом просить її сфотографувати в цих кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирної". Оператор піднімає камеру вище і вище, однак у підсумку все одно констатує, що та "жирна". У відповідь Бузова кипить від досади, струшуючи руками й нібито психуя.
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«На скільки одужали за час карантину? 🐷😂😂😂», - пише Ольга під новим постом.
Користувачі мережі тут же поспішив відповісти:
«Мені одному здається що Бузова навпаки схудла», «Це не про тебе», «Ти просто крута і нетреба тобі худнути», «Ця шапка на тобі просто пісня! Череп в 2 рази більше», «Каже що жирна, а у самої ребра стирчать, видихни вже, а то задихнешся», «Навіщо ви снемаете видио в нижній білизні? Ви вже давно не дівчинка! Господи🤦♂️🤦♀️», «Ти Корч стара, а не жирна 😝», Ой одужали 😆 ми ... Ви як завжди ідеальна», «Де там жир ? 😂».
Раніше також повідомлялося, що Ольга Бузова нарвалася на образи і критику з Кавказу через підтримку ЛГБТ-спільноти.
Колишній мер Магаса – столиці Інгушетії Беслан Цечоєв вибухнув гнівною тирадою на адресу телеведучої Ольги Бузової за її підтримку ЛГБТ-спільноти та одностатевих людей в Росії.
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Ролик починається з того, що Бузова в чорних туфлях на значному підборах сидить на стільці, широко розставивши ноги. При цьому червоний піджак, який висить на спинці стільця, приховує все тіло, крім голих ніг і плечей, тому багато хто подумав, що Бузова роздягнена.
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