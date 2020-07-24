51-річна російська актриса і модель Евеліна Бледанс показала несподіване відео з пляжу

Як передає Politeka.net, кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Уродженка Ялти зараз відпочиває в окупованому Криму. Там вона вже відвідала найбільший в Європі приватний парк левів і монастир. А зараз, як заявила сама Бледанс, вона вирішила згадати дитинство і пожити в наметах.

У новому відео Gaga показала як миє голову на дикому пляжі.

Шамнуть вона змивала прямо з море і нанесламаску. Після цього, завивши, що її потрібно тримати в теплі, Бледанс заспокоїлася і почала засипати голову галькою з пляжу.

Останнім етапом стало ополіскування волосся прісною водою.

Звичайно ж не обійшлося без компліментів від фоловерів.

«Евеліна, ви як богиня Афродіта виходить з моря, піни морської, яка показує нам простим смертним, що і богиням нічого не чуже, і мити голову теж їм треба, і ви класно це не тільки розповіли, але і показали», «Евеліна, я з Вас просто закохана. Наскільки ж Ви справжня, жива, проста...», «Яка ж Ви класна», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс в окупованому Криму засвітилася з любителем Путіна: "Знайшла собі мужика".

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